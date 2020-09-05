數百人抗議不當拘捕　反對派促聯合國介入

白羅斯各地民眾不滿上月初的總統選舉欠公正，連日來舉行反政府示威。首都明斯克一間大學數百學生周五（4日）集會，抗議警方日前進入大學拘捕多名同窗，遭到場警員驅散。反對派領袖季哈諾夫斯卡婭則呼籲聯合國人權理事會，就白羅斯局勢召開特別會議商討。

學生周五在國立語言學大學集會，要求當局釋放較早前被扣留的同學，他們其後在校外遊行，高喊「羞恥」的口號，警方到場驅散。而在明斯克的高科技園，數百名IT從業員及其他示威者亦組成人鏈，抗議當局早前突擊搜查園內一間公司，並以財務不當為由拘捕了數名職員。

身在立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭，同日透過視像會議在聯合國安理會演說，譴責白羅斯總統盧卡申科控制總統選舉及鎮壓示威者。她要求國際社會盡一切阻止各種暴力，包括制裁破壞選舉及侵犯人權的人，又促請聯合國人權理事會派員監察白羅斯局勢，以及召開特別會議譴責盧卡申科。

另外，白羅斯當局本周較早前拘留6名報道一場學生示威的記者，指他們參與未經許可的示威。他們周五出庭，被判入獄3日。由於他們已被拘留逾3日，隨即獲釋，10多名同僚在法院外聲援，在他們步出法院時高呼「自由」。