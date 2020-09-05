悉尼海岸罕現藍鯨　100年來第3次現身

被視為地球上最大動物的藍鯨，要一睹其巨型身姿絕非易事。一名攝影師上月在澳洲悉尼海岸附近發現藍鯨蹤影，並拍下珍貴一幕。新南威爾士省國家公園和野生動物部門周五（4日）證實該次極罕有的奇景，更稱有可能是過去100年第3度發現藍鯨蹤影。

攝影師肖恩（Sean）上月中在悉尼市郊馬魯布拉（Maroubra）海灘的對開水域，發現藍鯨在大海上遨游，立即用鏡頭捕捉到與稀有動物的珍貴邂逅。他在Instagram說：「我本來在馬魯布拉觀察座頭鯨向南遷移，結果海洋奇觀之一竟然出現在我眼前，那就是藍鯨。」他稱當時對於眼前的一刻無言以對，「我覺得我中了頭獎」。

其後野生動物部門證實事件，又稱藍鯨很少出現在海岸附近，堪稱是「極度罕見的現象」。部門官員馬歇爾（Andrew Marshall）表示，該條藍鯨長度超過25米、重超過100噸；又稱雖然藍鯨是地球上最大的動物，但牠們能很輕易地在不被發現下游到悉尼海岸，即使是對最狂熱的鯨魚觀察者而言，藍鯨也可以「無所遁形」。他坦承人類對藍鯨的認知仍然不多，指牠們生活在很遠的海域，而且分布廣泛，有關牠們遷徙和重要棲息地的線索非常有限。