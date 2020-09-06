日擬建反導專用艦　代陸基神盾防北韓

日本政府早前放棄部署陸基神盾導彈防禦系統的計劃，當地傳媒近日引述消息人士報道，日方在眾多替代方案中，傾向建造反導專用艦，並已向美國通報此事。

陸基神盾用於防範北韓導彈威脅，同時減輕海上自衞隊神盾艦反導的負擔，原定在秋田縣和山口縣的陸上自衞隊演習場部署，但因無法令攔截導彈助推器不落在演習場外等技術問題，防相河野太郎今年6月宣布停止計劃。不過，日本政府未有取消與美方的合約，並一直考慮多個替代方案，增強國家反導防禦力。

時事通訊社上周四（3日）報道，最新方案是建造配備陸基神盾雷達及攔截導彈的艦艇。相比現時具備不同作戰能力、每艘成本達2000億日圓（約145億港元）的神盾艦，反導專用艦只需數百億日圓，但前提是把陸基神盾系統微型化，並有定期人員輪換、維修、補給等問題，難以實現全天候監控這個原先目標。

政府消息人士上周六（5日）向共同社表示：「我們幾乎已決定實行一個離岸導彈防禦計劃。」外界預料早前宣布因病辭職的首相安倍晉三，本月中將說明政府的導彈防禦立場，焦點之一在於是否決定擁有針對敵軍導彈基地的攻擊力。

至於其他候選替代方案，其中一個陸基神盾的雷達設在岸上，攔截導彈則由艦艇搭載及發射，但實戰時可能出現資料傳送延誤致攔截失敗。另一方案是整套陸基神盾設在離岸海上平台，但這須要取得地方政府及居民同意，亦易受海嘯及魚雷襲擊。至於最後一個方案是建造更多神盾艦，但成本高昂及人手不足。

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