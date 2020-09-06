斥新聞集團氣候危機報道不準確　示威者印刷廠外堵路

英國環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）一批成員，上周六（5日）在梅鐸旗下新聞集團位於赫特福德郡及利物浦附近的報章廠房外堵路，阻撓報章發行，抗議新聞集團無法準確報道氣候暖化危機。警方拘捕72人，首相約翰遜譴責示威者。

反抗滅絕表示，合共約80名成員兵分兩路，分別在赫特福德郡及利物浦附近的新聞集團印刷廠外堵路，阻止該集團旗下報章發行。涉事廠房負責印製集團旗下的《泰晤士報》、《太陽報》，以及《每日郵報》、《金融時報》、《每日電訊報》等其他英國報紙，警方於兩地拘捕多人。

組織批評新聞集團無法正確地報道氣候及生態的緊急危機，操縱真相以符合其個人及政治目的，又稱右翼新聞集團是真相的壁壘，無法反映氣候危機的規模及急切性，以仇恨轉移民眾視線以維持權力和財富，從分化人民中獲利，直言「這壁壘倒下才可前行」。

印刷廠發聲明指，示威令部分印刷工作要轉到其他地方進行，真誠地對當日因派送延遲而無法如常購買《太陽報》等報章的顧客道歉，斥示威者攻擊新聞自由影響很多工人，會要求警方及內政部介入。《泰晤士報》亦在Twitter發文對受影響讀者道歉。

約翰遜指，出版自由能確保政府及其他機構對重要議題負責，當中包括應對氣候變化。示威者用這種手段限制公眾接觸新聞，完全無法接受。