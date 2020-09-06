菅義偉稱臨時政府非過渡性　公開願景及競選承諾

日本自民黨總裁大選周二（8日）正式開始，被視為大熱的內閣官房長官菅義偉上周六（5日）接受當地媒體訪問，表示不會把新政府當作過渡性質，看法與黨內部分議員不同，並願意強化與其餘黨派的關係，令施政有利於民。

新任首相將會完成現任首相安倍晉三的餘下任期，菅義偉早已表示會沿用安倍政府的政策。他接受共同社訪問時提到，新政府並非過渡政府，要有信心履行職責，肩負對國民的責任。至於問及何時解散眾議院，他則避而不談，僅稱目前優先處理新冠肺炎疫情，又指選舉尚未開始，沒什麽可説。

此外，菅義偉希望能去除中心集權及將行政工作數碼化。他又認為可與公明黨聯合籌組執政政府，並與新興黨派維新會及國民民主黨加強關係。自民黨與公明黨目前取得參眾兩院的議席，因此勝出是次大選的候選人幾乎可以保證票源，在9月大選中安全連任。據共同社對各地區高級官員的民調，菅義偉的地區支持度都高於其餘2名候選人前防衞大臣石破茂及前外相、自民黨政務調查會長岸田文雄。

除了公開願景，他亦提到一系列競選承諾，包括保障國民就業及生活、創造地區經濟發展及建立可信賴的社會保障系統等。在外交方面，他會繼續與美國保持長遠的盟友關係，捍衞國家利益。