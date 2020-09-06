黎智英刑恐記者案獲放生　全球僑領怒斥離譜促撥亂反正

壹傳媒黎智英刑恐記者案獲放生，東網記者訪問全球多地的僑領，他們都對判決深感不滿，直斥離譜，促撥亂反正。他們又批評黎智英是反中亂港分子，直指亂港分子一定會繩之於法，給香港及中國內地人民一個交代。

挪威奧斯陸的世界華人粵菜烹飪聯合會會長兼挪威華人音樂歌舞團團長關志煇，亦不滿黎智英罪名不成立，認為理論上恐嚇他人應屬犯罪，不明白為何香港法院會放生黎。他說此案若發生在挪威，肯定遭司法檢控，不明香港司法制度如何運作，就如去年反修例時發生的暴亂，有些犯事者交200港元就可保釋，非常離譜。香港實行《港區國安法》是正確，而且即時見效，瓦解了極端分子的勢力，這樣才可妥善管治香港。

僑居法國的歐廣會秘書長洪德政，聽到黎智英獲放生後感到不滿，他說：「實在太離譜！絕對是錯誤！怎可能是罪名不成立？如果在美國、法國，這情況一定有罪。」他批評黎智英等人是反中亂港分子，稱看到香港的亂象太心疼，每次見到香港亂象的新聞都會血壓高漲，尤其是司法部門亂象叢生。

僑居多倫多的加拿大麥氏宗親會會長麥葉青亦批評判決，認為有不妥善的地方，遲早會得到合理公平的評價，撥亂反正。香港近年被不法分子惡意利用，法治社會和安全繁榮的環境被破壞令人心痛。他說：「好有好報，惡有惡報，不是不報，時候未到。亂港分子一定會被繩之於法，給香港和全國人民一個交待。」

在美國紐約，華僑進出口商會廣東分會會長陳恩安則指，香港法官對黎智英作出這樣的判決，在美國甚麼都講法律，有條例可依，目前香港在司法或教育上均未能發揮權力，人們仍受英國殖民時期洗腦。

駐法國記者呂靜儀報道