新冠肺炎：2千人抗議防疫措施　斥獨裁統治

意大利新冠肺炎疫情持續之際，首都羅馬市中心上周六（5日）有右翼團體發起反口罩令罩示威，約有2000人參與。他們不信疫情嚴重性，抗議防疫政策侵犯自由和人權，更形容該國已經陷入「衞生獨裁統治」。

當日下午，民眾擠滿羅馬廣場，現場幾乎沒有人佩戴口罩，他們揮舞國旗並高舉寫有「自由神聖不可侵犯」、「犯罪兇徒政府」、「沉默等於認同」等字句的標語牌，要求政府撤回戴口罩、保持社交距離和注射疫苗等防疫措施。有示威者佩戴被剪到只剩邊界的口罩，以表達對口罩令的抗議。

意大利總理孔特表示：「我們正在對付一個持續的大規模流行病，不信真有其事的人發起遊行，我們會以疫情數據回應。」意大利衞生部數據顯示，示威同日的24小時內再有1695人確診，16人死亡，現階段是該國自5月初以來最嚴峻的時候。

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