全球首架純電動水翼船　瑞士琉森湖初亮相

全球第一艘全電力推動的水翼快艇，上周五（4日）在瑞士盧塞恩一個湖泊首度亮相。製造商表示，該艘以碳纖維製造的水翼快艇比其他電動船行駛得更快、更遠、更平穩，與普通柴油動力船相比，能耗降低80%。

全長7.7米的純電動水翼快艇「Candela Seven」，由瑞典斯德哥爾摩船隻生產商War Boote製造，外觀為經典款式，配備一枚高容量的40kWh鋰電池。快艇平時可以時速約37公里行駛2.5小時，打開水翼後時速可增至55公里。

Candela Seven配備電腦系統，令水翼位置每秒自動調整100次，以減少在水面起伏幅度，避免令乘客暈船浪。從製造商上載的片段可見，這艘快艇打開水翼後，船身離開水面約半米航行，頗有一種在飛翔的感覺。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020