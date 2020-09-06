133人迎羅林新書　虛擬騎掃把飛天創紀錄

英國一間出版社即將出版魔幻小說《哈利波特》作者羅林的新書，早前特別舉辦一項別開生面的網上活動，邀請全球讀者一起創造「虛擬騎掃把飛天」的世界紀錄。結果共有來自40個國家的133位讀者參與，成功造出創舉。

外媒上周五（4日）報道，響應出版社號召在上月25日參與該項活動的「哈利波特迷」來自五湖四海，包括英國、美國、加拿大、澳洲、日本、南非、捷克、巴西及香港等。出版社選擇該日，是因為當天是為《哈利波特》小說中魁地奇球世界盃（Quidditch World Cup）舉行的日子。

參加者需在當日格林威治時間中午12時透過網絡視像，直播自己騎着掃把「飛天」20分鐘。雖然健力氏世界紀錄官方沒特別的服飾打扮要求，但出版社鼓勵參加者打扮成霍格華茲魔法學校學生，不少參加者亦出盡法寶，以最佳的魔法師造型亮相。

出版社表示，健力氏官方上周一（8日月31日）已正式確認是項活動創下世界紀錄，又指這項活動是迎接下月6日出版的羅林新書《穿越歷史的魁地奇》（Quidditch Through the Ages）。該書早在2001年已出版，今次推出的是由格瑞維（Emily Gravett）負責繪圖的插圖版。