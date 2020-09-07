英國向歐盟下通牒　下月15日或之前達成貿易協議

英國與歐盟的貿易談判陷入膠着，英媒周一（7日）報道，英國首相約翰遜將向歐盟表明，雙方達成自由貿易協議的最後期限是10月15日，並不會繼續拖延下去。據報英國政府有意推動新法案，推翻脫歐協議上避免在北愛爾蘭設置硬邊界的方案。

英歐第8輪談判將在周二（8日）展開，料將分別就捕魚權及國家補貼的規則繼續談判。英媒指，約翰遜將表明，與歐盟的貿易協議若要在年底生效，雙方必須在10月15日或之前達成共識，「如果沒有共識，我看不到雙方可達成自由貿易協議，那麼我們應接受現實繼續前進」，又稱這「仍會是不錯的結果」。他所說的無協議，意味與歐盟將跟澳洲一樣，根據世貿的貿易規則進行貿易。

《金融時報》引述3名知情人士指，英國將於周三（9日）公布內部市場法案的內容，料取代部分脫歐協議的關鍵部分，消除相關法律效力，牽涉到國家補貼與北愛爾蘭海關等議題。由於該法案會損害北愛爾蘭與愛爾蘭的利益，兩地的政黨均譴責英國政府的做法，愛爾蘭外交貿易部部長科文內（Simon Coveney）亦稱此舉並不明智。