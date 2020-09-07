新冠肺炎：病例超越巴西成全球第2多　首都地鐵重開

印度增至累計420萬人感染新冠肺炎，疫情超越巴西成為全球第二多確診病例的國家。雖然疫情持續惡化，但停駛近半年的首都新德里地鐵周一（7日）如期恢復載客；加上檢測方法被質疑不可靠，恐令染疫人數上升。

過去24小時，印度新增逾9萬人確診，累計患者人數比巴西413萬人更多。死亡個案方面，印度衞生部指再多1016人病歿，總數增至逾7.16萬人，是全球第三多死亡個案的國家，僅次於美國及巴西。該國過去近一個月每天錄得全球最多的單日新症數量，同期已新增超過200萬人確診。

印度以14億人成為全球人口第二多的國家，接近60%的活躍病例集中在安得拉邦、泰米爾納德邦、卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦及北方邦。隨着各地陸續解封及重啟經濟活動，新德里在內多個起初成功減慢病毒擴散的地區，疫情捲土重來，染疫及病歿人數近日激增，連較小的城鎮及鄉村亦「失守」。

疫情惡化的另一個原因，被指與政府抗疫策略有關。印度非常依賴抗原或病毒蛋白快速檢測篩查，這方式好處是成本低、數分鐘內有結果，令全國每天可檢測超過100萬人，但同時比較不準確及容易「走漏眼」，無法找出隱形患者。

由今年3月起停駛、行駛新德里及鄰近地區的德里地鐵，周一分階段恢復載客，乘客必須戴口罩及保持社交距離。列車停站時間增加10至20秒，讓乘客有足夠時間上落車並避免擁擠；車站大堂、通道、月台、樓梯、扶手電梯、扶手及洗手間，每隔4小時消毒一次。該地鐵系統停駛前每日接載270萬人。