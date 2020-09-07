歐洲太空總署網上教程　3D打印專屬火星探測器

歐洲太空總署（ESA）的探測器「Rosalind Franklin」將在明年登陸火星，ESA近日推出「ExoMy DIY」小型探測器網上教程，旨在讓任何太空迷只要擁有一台3D打印機，就可自行拼砌出以探測器為原型的專屬火星探測器，甚至加入專屬功能。

外媒周日（6日）報道，網民可在軟件開發平台公司GitHub取得教程，造出長30厘米、寬39厘米、高42厘米，2.5公斤重，如玩具車的遙控探測器。該探測器探用3層懸架設計，下方6個輪子均可靈活轉向。製作價格約250歐元至500歐元（約2289港元至4578港元）；每充一次電就可運行3小時。

另外，美國太空總署（NASA）火星探測器「堅毅號」正在前往火星征途，為避免堅毅號明年2月18日着陸後出現問題，NASA屬下機構「噴射推進實驗室」（JPL）製出其複製模型車。它上周二（1日）通過首次駕駛測試，已移師至南加州的JPL車庫，預計下周在模擬火星表面再作駕駛測試。

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