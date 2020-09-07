特製管風琴奏長命樂曲　近7年來首改和弦

德國哈爾伯施塔特一間教堂內的特製管風琴，19年來一直演奏一首要600多年才奏完的長命樂曲。管風琴師上周六（5日）為該琴加上新音符而放入兩支新琴管，在數百名音樂愛好者見證下，改變已沿用6年11個月的和弦。

這座位於聖布爾夏迪（St. Burchardi）教堂內的特製管風琴2001年9月5日起，開始演奏由已故美國前音樂大師凱奇（John Cage）譜出的樂曲《 ORGAN2/ASLSP 》（盡可能慢）。共8頁的樂譜在凱奇要求下將用長達639年演奏，預計在2640年完成全曲演奏。

特製管風琴剛開始演奏這首號稱全世界最長的曲子時，沒發出任何聲音，直至2003年2月5日才奏響第一個和弦音符；此後，每次要加上新音符，就要放入新琴管。新樂音令聽眾想起船艙中的金屬嗡鳴聲，下一次將在2022年2月5日加入新琴管。

凱奇1912年出生於美國洛杉磯，1992年在紐約去世，享年79歲。他不但是一名作曲家，亦是一名音樂理論家、藝術家和哲學家；他於1980年代創作了《 ORGAN2/ASLSP 》。