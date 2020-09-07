新冠肺炎：質疑疫苗安全　教師醫生拒接種

俄羅斯總統普京上月批准衞生部，註冊全球首款新冠肺炎疫苗「史普尼克V」（Sputnik-V）後，美國傳媒訪問當地多名教師及醫生，發現眾人均懷疑疫情成效及安全，更擔心學校、醫院及國內企業會強制員工接種。

有線電視新聞網絡（CNN）周日（6日）報道，該疫苗尚未完成第三階段臨床測試，俄國政府已把教師及醫生列為優先接種疫苗的關鍵工作人員。莫斯科教師瓦爾拉莫夫（Yuri Varlamov）坦言並不相信疫苗安全，更指有學校及政府官員正討論年底實施強制接種，但他認為疫苗在完成第三階段臨床測試前，政府不應推行有關計劃。

教師工會Uchitel聯席主席巴洛耶娃（Marina Balouyeva）表示，外界普遍認為國產疫苗質素比外國疫苗差，形容該疫苗「高速」倉卒研發而成，也憂慮最終會實施強制接種，因此發起網上聯署，呼籲工會成員以安全為由拒絕接種。

反對派領袖納瓦尼的盟友、醫生瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）認為，國家推出疫苗受克里姆林宮的政治施壓，藉此宣揚俄方是全球的科學力量。她表示：「我認為這是為了顯示俄羅斯是一個強大國家，普京是一位強人總統。」