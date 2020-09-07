年年獲父贈威士忌慶生　28歲男出售賺首期

年輕人要存錢買屋，在全球各地都並非易事。英國一名28歲男子每年都收到父親送一支來自著名威士忌廠的單一麥芽威士忌作為生日禮物，結果這些禮物在過去10年升價多倍，總值逾4萬英鎊（約41萬港元），將成男子買第一間屋的首期。

英媒周日（6日）報道，羅布森（Matthew Robson）的父親皮特（Pete）每年都會送他一瓶由蘇格蘭麥卡倫酒廠（Macallan）釀製的單一麥芽威士忌，第一支是1974年的威士忌。由羅布森1992年出生至今28年來，共花費逾5000英鎊（約5萬港元）。

羅布森多年來嚴守與父母的約定，沒把酒打開喝掉。事實證明，皮特的「投資」物超所值，這些「生日威士忌」為羅布森賺得人生第一筆財富，自放售消息傳出後，已吸引不少來自美國紐約和亞洲的買家。

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