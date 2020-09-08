成功發射國產高超音速飛行器　全球排第4

印度周一（7日）成功發射國產高超音速飛行器，測試由印度國防研究與發展組織（DRDO）進行。印媒稱印度成功躋身「高超音速導彈俱樂部」。

《印度斯坦時報》周一報道，印度成功在位於巴拉索爾的試驗場成功對該國研發的高超音速測試演示機（HSTDV）進行測試。報道稱，這種國產高超音速技術將為印度研發6馬赫的高超音速導彈鋪平道路，印度成為繼美國、俄羅斯和中國之後的第4個成功測試高超音速技術的國家。報道稱，HSTDV由一枚「烈火」導彈搭載升空，測試一共持續5分鐘。

相關人士表示，這次測試意味DRDO有能力在未來5年內研發出配備超燃沖壓發動機的高超音速導彈，其飛行速度將超過每秒鐘2公里。DRDO稱，對HSTDV的所有參數都作了測試，包括燃燒室壓力、進氣口結構和控制制導技術等。

報道還披露此次測試具體細節，在當地時間周一上午11時03分，烈火導彈的助推器將HSTDV帶到了30公里的高度，之後HSTDV分離。隨後HSTDV的進氣口打開，超燃沖壓發動機成功點火，燃燒持續了20多秒，飛行速度達到了6馬赫。一位印度高級官員稱，從所有預定參數上看該演示機都表現出成功，包括在應對攝氏2500度的燃燒溫度和空氣流體速度的能力等方面。

印度國防部長辛格在測試結束後立即向DRDO表示祝賀，讚揚他們在自主研發超燃沖壓發動機方面的努力。他讚揚這是實現自給自足的印度願景里程碑的成就。辛格在社交媒體上稱︰「今天，DRDO成功試飛了自主研發的超燃沖壓發動機推進高超音速技術演示飛行器，隨着這次測試的成功，所有關鍵技術現在都已經建立起來，準備進入下一階段。」

報道稱，HSTDV是一種用於高超音速飛行器研究的超燃沖壓發動機演示驗證機，除了未來能夠無擁有遠程巡航導彈的研發之外，這項技術還有多種民用應用。據印度政府官員說，它還可以擁有低成本地發射衞星。

HSTDV飛行器安裝在固體火箭發動機上，通過火箭運送到所需的高度，一旦達到一定的馬赫數，飛行器就會與運載火箭分離，隨後超燃沖壓發動機將自動啟動。