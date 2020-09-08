自民黨公告總裁選舉　敲定3名候選人

日本首相安倍晉三早前因健康理由請辭，執政自民黨周二（8日）發布公告，將於下周一（14日）舉行總裁選舉投票，定出安倍的接班人。官房長官菅義偉、自民黨政務調查會長岸田文雄及前幹事長石破茂正式報名參選，三名候選人將環繞繼承抑或修改安倍政府的路線，展開選戰。

總裁選舉周二早上10時起接受報名，20分鐘後結束並敲定候選人，三名候選人的代理人連同20名國會議員的推薦名簿提交申請。71歲的菅義偉、63歲的岸田文雄及63歲的石破茂，下午會舉行演講會和聯合記者會，發表政見並強調自己的主張。因應新冠疫情，作為演講會場的黨總部大廳限制入場人數，沒法入場的議員要通過電視和網絡直播觀看。

岸田陣營在東京的酒店啟動選舉對策總部，總部長由谷垣集團代表幹事遠藤利明擔任。岸田受訪時談及現政府的「安倍經濟學」政策，強調將切實處理貧富差距問題。石破受訪則稱，中央政府各部門在地方創生上的措施分散，沒能取得合作，主張構建政府一體的體制。菅義偉則強調，將全力奮鬥成為日本的掌舵人。

在今次自民黨總裁選舉，只包括來自國會議員的394票，以及47都首府縣支部各自擁有的3票、共141張地方票，不會舉行黨員投票。三名候選人要爭取上述合計535張選票，取得過半數有效票的人當選；若沒有人取得過半數，最高票數的二人則要進入第二輪投票，再由國會議員及支部代表的535票選出。現任閣僚中，厚生勞動相加藤勝信及農林水產相江藤拓，已表態支持菅義偉。