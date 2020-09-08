新冠肺炎：實習醫生返崗　政府擬再斥9萬億韓圜紓困

南韓周二（8日）新增136宗新冠肺炎確診個案，連續6天保持在200宗以下。不滿擴大醫學院招生等政策的醫生界日前結束罷工，實習醫生周二早上7時返回崗位。為應對疫情帶來的經濟衝擊，政府正制訂包括第4期補充預算案在內的保障民生對策，規模多達9萬億韓圜（約587億港元），料最快於本周公布。

南韓新增確診個案中，120宗為社區感染，16宗為輸入病例，另增5宗死亡病例；累計逾2.14萬宗確診，當中341人死亡。大韓實習醫生協議會日前宣布結束罷工，醫生和實習醫生紛紛復工，醫療壓力有望逐步紓緩。但相關醫生工會表明，若政府不解決醫學生報考問題，醫生界將推翻已達成的共識，重啟集體罷工。

南韓政府正計劃制訂第4期補充預算案，援助個體工商戶等弱勢群體，規模逾7萬億韓圜（約456億港元）；另經濟振興對策預算將通過預備費籌措，規模逾1萬億韓圜（約65億港元），料包括扶持就業和促進投資方案。政府考慮延長月底到期的僱傭維持援助特例期限等，並將力促公共機關擴大投資，發掘民間投資項目，同時研究促進非接觸消費方案。

另外，行政安全部周二表示，當日召開的國務會議審議通過調整疾病管理本部和保健福祉部編制的《政府組織法》修正案，疾病管理本部周六（12日）起正式升格為疾病管理廳，成為法定傳染病防控工作主管機構，進一步加固其地位。