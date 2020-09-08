歐盟英國互相警告　談判失敗或在無貿易協議下脫歐

英國與歐盟就脫歐需達成的自由貿易協議上進展緩慢，英方周二（8日）向歐盟施壓，表示在本周的新一輪談判中需要有所突破，否則將會準備在無貿易協議下脫歐；首相約翰遜又稱脫歐協議對北愛爾蘭含有矛盾之處。

英國脫歐首席談判代表弗羅斯特（David Frost）指已談判6個月，英方再不能接受原地踏步，並且作為一個獨立國家需要在歐盟身上看到多點現實主義。他重申英方立場，若歐盟無法在時間非常有限之下達成協議，便按照澳洲與歐盟貿易的條款一樣，指對此決定不會感到害怕，並會加速年底在無貿易協議下脫歐的準備。

據英媒《每日電訊報》周一（7日）報道，約翰遜指脫歐方案在法律上含有歧義，會孤立北愛爾蘭，而這是與去年所同意的協議中未有預見的結果，因此英方將在周二談判中提及此問題。其發言人亦提到，正釐清《貝爾法斯特協議》中所有含糊之處，確保政府對北愛爾蘭承擔責任。

歐盟委員會主席萊恩則對英國會履行落實脫歐協議表示信任，又指為保護愛爾蘭或北愛爾蘭的和平及穩定和維持市場的整體性，《貝爾法斯特協議》十分重要。