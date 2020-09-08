消委會調查蘋果公司及Google競爭程度 明年提交報告
2020年09月08日 19:03
東網電視更多新聞短片
澳洲競爭與消費者委員會將調查手機應用程式的使用及共享數據方式。（Getty Images圖片）
澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）周二（8日）宣布，將調查國內手機應用程式的使用及共享數據方式，亦會審視美國蘋果公司及Google應用程式商店之間的競爭程度，並同時檢視國內手機應用程式市場是否需提高價格透明化，預計明年3月會提交最終報告。美國蘋果公司及Google暫未回應。
ACCC副主席理卡德（Delia Rickard）表示，委員會希望了解澳洲手機應用市場的情況，包括對消費者及經營者有多透明及有效，亦同時關注主要網上應用程式商店間的競爭程度，以及它們如何與其他應用程式供應商競爭銷售。她同時提到，委員會對應用程式生態系統中，如何使用及共享資料產生興趣，包括Google及美國蘋果公司獲得的數據，令上述兩間公司得以控制主要應用程式商店。
另外，意大利競爭監察部門周一（7日）表示，已就接獲針對iCloud、Google雲端硬碟及Dropbox涉嫌商業慣例不公及違反當地消費者權利指令的投訴展開調查，將檢視上述3間公司有否在用戶沒有或未充分知情情況下，將他們的資料用於商業目的。