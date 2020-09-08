消委會調查蘋果公司及Google競爭程度　明年提交報告

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）周二（8日）宣布，將調查國內手機應用程式的使用及共享數據方式，亦會審視美國蘋果公司及Google應用程式商店之間的競爭程度，並同時檢視國內手機應用程式市場是否需提高價格透明化，預計明年3月會提交最終報告。美國蘋果公司及Google暫未回應。

ACCC副主席理卡德（Delia Rickard）表示，委員會希望了解澳洲手機應用市場的情況，包括對消費者及經營者有多透明及有效，亦同時關注主要網上應用程式商店間的競爭程度，以及它們如何與其他應用程式供應商競爭銷售。她同時提到，委員會對應用程式生態系統中，如何使用及共享資料產生興趣，包括Google及美國蘋果公司獲得的數據，令上述兩間公司得以控制主要應用程式商店。

另外，意大利競爭監察部門周一（7日）表示，已就接獲針對iCloud、Google雲端硬碟及Dropbox涉嫌商業慣例不公及違反當地消費者權利指令的投訴展開調查，將檢視上述3間公司有否在用戶沒有或未充分知情情況下，將他們的資料用於商業目的。