傳是Banksy本尊　長壽兒童節目主持闢謠否認

布坎南（左）被指是Banksy本人，右圖是Banksy近年的作品之一。

英國神秘街頭塗鴉藝術大師Banksy的真正身份一直成謎，日前有網上傳言指英國經典長壽兒童藝術節目《Art Attack》的主持布坎南（Neil Buchanan）才是Banksy真身，成為網民熱話。布坎南周一（7日）發聲明闢謠，否認自己是Banksy本尊。

58歲的布坎南澄清指謠言毫無根據，強調他不是Banksy，希望網民不要以訛傳訛。Twitter有網民日前列出布坎南是Banksy本尊的4點證明，包括布坎南曾是英國重金屬樂隊Marseille吉他手；其樂隊解散年份與Banksy剛好是最活躍的年份等。

布坎南1990年到2007年擔任《Art Attack》主持，常在節目中製作大型戶外作品而聞名。不少網民都認為布坎南的背景和藝術才華與Banksy盛傳的脗合，因此覺得傳言可信度高。其實Banksy本尊說法不一，有指他是藝術家兼音樂人，一直有傳英國樂隊Massive Attack主音納賈（Robert Del Naja）是其本人，但所有推測從未得到官方確認。