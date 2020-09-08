中國官媒：澳洲情報人員近日搜查華記者住處

正當兩名澳洲駐華記者周一（7日）緊急撤走之際，中國官媒翌日引述消息指，澳洲情報部門人員近日搜查派駐當地的多位中國記者住處，不但盤問他們，更沒收電腦及手機，甚至要求不要披露事件。惟報道沒有提及事發時間及詳情。

中國官媒周二（8日）晚上報道有關事件，指澳洲以可能違反當地的反外國干預法為由，侵犯派駐當地的中國媒體及機構記者的合法權益，嚴重擾亂中澳之間正常及民間的交流。消息形容這是一宗嚴重的政治事件，並毒害雙方的關係。

消息人士指，身處澳洲的中國記者嚴格遵守當地法律，職業操守良好，與其他國家的記者一樣對澳洲有感情，努力增加對當地及當地人的了解；重申有關記者的報道完全基於公開訊息及受訪者的言論，無關干預澳洲內政及國家安全。

報道同時引述專家指，澳洲此舉嚴重侵犯中國記者的合法權利，撕毀所謂「新聞自由」的虛偽面紗；又質疑澳洲將散播假訊息、抹黑及攻擊別國稱為新聞自由，但當看到不想看的新聞就以政治目的進行打擊。另有觀察人士認為，無論澳洲如何努力掩蓋此事，其虛偽面紗都無法遮蓋所謂的新聞自由及雙重標準。