環保團體入稟　圖阻中資公司在萬基國家公園開採煤礦

津巴布韋一個環保團體近日入稟該國高等法院，企圖阻止一家中資公司在棲息着非洲最多大象的萬基國家公園（Hwange National Park）開採煤礦，稱採礦將會嚴重破壞生態環境，並逼使野生動物流離失所。

該煤礦項目由國營的津巴布韋礦業發展公司與中資的Zhongxin Mining Group Tongmao Coal Company 合作，在今年二月獲總統批准，已開始進行開發工作。

環保團體津巴布韋環保律師協會指出，該項目除了對生態造成影響，亦會打擊旅遊業，使賴此為生的當地居民收入減少，亦會令偷獵問題惡化，人類和野生動物的衝突也將增加。

萬基國家公園佔地145000平方公里，有45000頭大象和另外100種哺乳類動物及400種鳥類棲息，當中包括獅子、水牛、豹等等。計劃中的煤礦佔地105平方公里，位置在公園兩個植物繁茂的的地點之一。協會指出，開採煤礦會造成動植物物種的損失，也會摧毀不少稀有動物例如黑犀牛、穿山甲、大象和非洲野犬的棲息地，並污染公園內乾旱地區的水源。