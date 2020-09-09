新冠肺炎：環法單車賽總監確診　同行總理檢測證沒染疫

法國的新冠肺炎疫情持續，首都巴黎和隆河河口省兩周前被列入紅色高危區，而當地醫院深切治療部的床位卻愈見緊張。另外，總理卡斯泰因與新冠患者有密切接觸而需要隔離，周二（7日）進行首次檢測後結果為陰性，即沒有染疫。

卡斯泰上周六（5日）曾赴法國南部出席環法單車賽，並與環法單車賽總監普呂多姆（Christian Prudhomme）共乘同一輛車，但二人都有戴口罩。主辦方周二證實普呂多姆確診，卡斯泰其後表示會跟從政府指引，即接受檢測及自我隔離14天，但仍會繼續處理公務。周二較早前曾與卡斯泰共處的內政部長達爾馬寧，亦會接受檢測。

另外，疫情導致南部隆河河口省醫院深切治療部的床位緊張，70張病床至周日（6日）只剩下3張空床。馬賽公立醫院醫療委員會主席羅斯則表示，暫時仍可控制情況，但病例一旦超過某限度，院内治療服務可能被攻陷，並有需要把非新冠患者轉到其它設施。

馬賽大學醫院醫療危機主管同樣關注情況，指再次出現病情嚴重的患者，需要安置在深切治療部；同時呼籲該省居民，避免參加未有遵守防疫措施的派對活動。雖然仍有可能增加深切治療部床位，但馬賽醫院暫時沒有相關計劃。

駐法國記者呂靜儀報道