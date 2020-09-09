兩中國學者簽證被注銷　澳外長籲國民勿赴華

澳洲2名駐華記者日前被國安約談，緊急撤離中國；中國官媒其後指摘，澳洲情報人員近日搜查中國駐當地記者的住處，連串事件令兩國關係升溫。澳媒報道，被查的中國記者牽涉在外國滲透新南威爾士省議會一事，澳洲已注銷其中兩人的簽證。消息指，澳洲當局就事件於6月26日至少向一名中國記者問話，但強調正常程序。澳洲外長佩恩周三（9日）再度警告國民勿前往中國，以免在當地遭任意拘留。

澳洲情報人員正調查新南威爾士省議會滲透案，當局懷疑工黨省議員莫斯爾曼（Shaoquett Moselmane）是中國代理人。至今年6月底，情報人員以反干預法為由突擊搜查4名中國記者及學者在當地的住所，包括中國新聞社澳洲分社社長陶社蘭、中國國際廣播電台悉尼分社社長李大勇、中國著名學者和媒體評論員陳虹、澳洲研究學者李建軍，他們都是一個微信群組的成員。而陳虹、李建軍的簽證已被注銷，他們被指涉嫌參與新南威爾士州議會滲透案。

澳洲外交部於7月7日更新對中國的旅遊建議指出，中國當局可能會以危害國家安全為由，任意拘留外籍人士。佩恩再提到，澳洲籍的中國環球電視網（CGTN）主播成蕾上月在華遭拘留，稱事件引起澳洲憂慮。她談到，有兩名澳洲駐華記者遭中國國安人員約談，一度不得離境，之後在澳洲外交部協助下於周一（7日）返回澳洲。她稱澳洲強烈支持新聞自由，對於未來一段時間無媒體組織在中國感到遺憾，又指不會對在澳洲的中國記者採取報復行動。

中國外交部發言人趙立堅周三表示，澳方迄今未就搜查中國記者給出合理解釋，中方已就此多次向澳方提出嚴正交涉，批評澳洲政府嚴重干擾中國媒體在澳正常報道活動，暴露了澳方一些人標榜的新聞自由和所謂尊重並保護人權的虛偽性。他另回應成蕾一事，指對方涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，案件在依法偵辦過程中，其各項合法權益均得到充分保障。