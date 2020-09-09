返澳駐華記者撰文　形容離開過程猶如間諜片

兩名澳洲駐華記者因涉及國家安全案件，日前遭中國國家安全部約談問話，周一（7日）順利啟程回國。《澳洲金融評論報》（AFR）駐上海記者史密斯（Michael Smith）周二（8日）撰文講述詳情，形容遭遇猶如一齣「間諜電影」，認為中國政府以此威逼對華日漸強硬的澳洲政府。

史密斯表示，他上周某一晚深夜被吵醒，起初以為是友人或鄰居，後來才知道對方是6名中國國家安全部人員及一名翻譯。他稱中方人員讀出3頁紙長的聲明，指他涉及一宗案件，除非接受問話，否則不可離開中國。

面對突如其來的狀況，史密斯最終交出電話號碼，並在聲明上簽名及打指紋，慶幸自己未被帶到拘留中心。他其後得知，澳洲廣播公司（ABC）駐北京記者伯特斯（Bill Birtles）跟他有同樣遭遇，認為事件有政治目的，翌日前往澳洲駐上海總領事館求助，經多次會面後成功獲領事保護。

領事館人員其後駕車前往史密斯的住處，以執拾其個人物品，而他則留在車上。他在車內等候期間，發現一名戴口罩的可疑男子不斷徘徊，佯裝講電話，但明顯是監視他們，眾人對此無不感到震驚及混亂。

史密斯隨後5日在一處秘密地方棲身，領事館為他打點一切，並讓他諮詢律師。澳洲外交及貿易部（DFAT）最終與中國國安部達成協議，只要史密斯接受問話就可離境。他周一（7日）在上海浦東嘉里大酒店31樓一間房間單獨接受約一個小時問話，包括過去報道、與哪些記者有聯絡，以及是否認識在北京被拘留的澳洲華裔電視節目主持人成蕾等，之後便讓他離去。

史密斯其後由領事館人員開車送到機場，與伯特斯及一名澳洲外交人員會合，乘搭飛機離開中國，周二（8日）早上飛抵悉尼機場，但腦海仍滿是疑問。