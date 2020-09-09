美國國防部：巴基斯坦同意讓中國解放軍部隊設指揮站

印度傳媒近日報道，中國解放軍戰略支援部隊（SSF）將於巴基斯坦建設指揮站，用作執行網絡戰、高技術偵察、電子戰和針對美國軍事資產的心理戰等軍事任務。分析指，中國與巴方增強協作及進駐戰略支援部隊，可減少對馬六甲海峽等戰略要塞運輸能源資源的依賴。

印度防務新聞網周日（6日）引述美國國防部向國會提交的2020年度中國軍力報告，指巴基斯坦正式允許中國在其領土上建立一個地區司令部。報告透露，中國一直對巴基斯坦提供援助，巴基斯坦作為中巴經濟走廊（CPEC）的一部分，每年能從中國獲得數十億美元的財政支援。

文章指出，為提升解放軍資訊化作戰水平，中國軍方通過對戰略太空戰、網絡戰、電子戰和心理戰任務和能力進行功能整合後，在2015年成立解放軍戰略支援部隊。該部隊通過空間和網絡能力為解放軍提供戰略資訊支持，包括通信、導航和定位、情報、監視和偵察，以及對軍事資訊基礎設施的保護。

報告指中國正在尋求在巴基斯坦、斯里蘭卡和緬甸等國建立功能齊全、專門從事複雜作戰形式的軍事機構，以制衡美國在區內的勢力。