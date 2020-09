英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)稱,中國駐英國大使劉曉明近日被指在Twitter讚好一段不雅影片,更被調侃「進食期間勿看」。事後,這段影片已在「喜歡的內容」中被移除。

劉曉明讚好帳號「騷妻日常」發放的影片,影片顯示,一對穿絲襪的女性腳正在搓弄一名男子下體,該影片配文「幸運的優質單身男,先熱熱身」。裴倫德則發文調侃:「警告:進食期間勿看」、「難道這就是(美國前總統)老羅斯福所說的「巨棒外交」?」

「巨棒外交」源自美國前總統羅斯福的名言,「Speak softly and carry a big stick, you will go far」,意思是「溫言在口,大棒在手,故而致遠」。1823年以來,美國基於外交方針的門羅主義,積極介入西半球的事務。羅斯福主張美國必須自行維持西半球的秩序,如果出現行為不軌的國家,美國有權軍事干預。美國依據此外交方針,以海軍為後盾,推行積極的外交政策,加深在國際上的影響力。