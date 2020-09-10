收命令「見人就殺」　首次有緬甸士兵親口供稱屠殺羅興亞人

兩名已逃亡的緬甸士兵周二（8日）在荷蘭海牙的國際刑事法院上透過影片作供，詳述若開邦羅興亞人慘遭緬甸軍隊屠殺、強姦和集體埋葬的細節，他們明言收到「見人就殺」的命令，所屬的部隊參與摧毀數十條村莊。這是首次有緬甸士兵公開承認屠殺行為。

兩人用平淡的語氣供述了他們的罪行。士兵苗溫屯（音譯，Myo Win Tun）在影片中說，他的指揮官在2017年8月下達的命令很清楚：「見人就殺。」他說他服從了命令，參與殺害30名羅興亞族回教徒：「我們殺了8個女人、7個小孩、15個成人與老人....」，並將他們埋在距離一座信號塔和一個軍事基地不遠的亂葬崗內。

士兵佐奈屯（音譯，Zaw Naing Tun）說，他大約在同一時間於鄰近鄉鎮，和另一個營的同袍從上級收到幾乎完全相同的命令：「不管大人小孩，見人就殺。」他續稱，「我們滅了大約20個村子。」還說自己也將屍體丟進了一處集體墳墓，又指自己親眼目睹軍官在掃蕩村莊時，集體強姦婦女。

兩人的證詞亦印證了緬甸軍四處搜刮村落和市場、幾乎強佔所有資源的指控；兩人供出了一份包括自己在內的19人名單，包含直接涉及屠殺的軍方人物，以及6名指揮官的姓名。

不過，外界亦有質疑兩人證詞的可信性。這兩名士兵據報是今年7月逃離緬甸，但原因不明，此後又在不明的原因下落入與緬甸軍敵對的若開軍手中，遭若開軍拘留期間錄製證詞，外界因而質疑，他們是否在受到若開軍的脅迫之下作出這樣的供述。