新冠肺炎：疑似副作用為脊髓炎　阿斯利康疫苗或下周恢復試驗

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學研發的新冠肺炎疫苗第三階段試驗，因一名接受測試人士懷疑出現嚴重副作用而叫停。國家衞生研究院院長科林斯（Francis Collins）周三（9日）指有關副作用為脊髓症狀；阿斯利康方面則指該人暫未確診。英媒引述相關人士消息指，該疫苗試驗最快於下周初恢復。

科林斯在參議院衞生、教育、勞工及退休金委員會上指出，該名英國受測者疑出現的嚴重不良反應是貫穿性脊髓炎（transverse myelitis），由脊髓發炎影響到整條脊髓並損害軸突；如果阿斯利康審視情況後確定與注射其疫苗有關，所有已生產的劑量將要全部丟棄。

阿斯利康行政總裁索里奧特（Pascal Soriot）周三在視像會議上向投資者表示，該宗個案目前沒有確診任何不良症狀，需要進行更多測試確定，將交由獨立安全委員會負責，以審視情況及給出最終診斷。而涉事女子的情況已有改善，最快可於當日出院。

據報今次是第二宗同類個案，英國今年7月有另一名受測者疑出現貫穿性脊髓炎，而令阿斯利康的疫苗試驗一度叫停，但最終診斷為「不相關的神經疾病」。巴西亦有5000名志願人士接受注射阿斯利康的疫苗，聖保羅聯邦大學免疫生物學中心指，暫沒有受測者出現問題。