波蘭擬評估電訊設備供應商國安風險　華為批政治化

美國積極拉攏歐洲盟友封殺中國科技巨企華為，波蘭周二（8日）公布網絡安全法草案內容，列明評定電訊供應商的準則，按各公司對波蘭的國家安全威脅分4個等級，有14日諮詢期。有分析相信，華為會被評定為「中風險」，華為指摘評估是政治性質。

草案要求政府按供應商對波蘭國家安全構成的潛在威脅分為4組，審核標準包括供應商是否可能受歐盟或北約以外國家影響、供應商的本國是否尊重人權等。若被評定為「高風險」的供應商，電訊商不能向其採購新設備，5年內要更換所有該供應商設備，電訊商可繼續使用「中風險」供應商設備，但不能採購新裝置。

華為駐波蘭的策略及通訊主任霍丁斯基（Ryszard Hordynski）批評評估標準政治化，是不可計算、不透明及不客觀。市場人士相信，華為會被定性為中風險公司，意味波蘭電訊商可以繼續用現有的華為設備，但不可採購新的。

美國政府早前頒令下周二（15日）起使用美國設備、軟件和設計生產的半導體企業，未經美方批准，不得向華為供貨。韓媒周三（9日）報道，南韓三星電子和SK海力士，屆時將停止向華為供貨，當中包括OLED手機屏幕及顯示屏。若華為暫停生產智能手機及通信設備，與此相關的零件企業將受到不小打擊。