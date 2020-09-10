新冠肺炎︰維省新增51宗確診　鄉鎮將達解封門檻

澳洲維多利亞省周四（10日）新增51宗確診，另有7人病歿，累計死亡患者達701人。維省省長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，鄉鎮地區即將達到解封的目標病例數目，或許可以一次完成解封的兩個步驟。

安德魯斯稱，墨爾本過去14天的平均確診病例數為每天74.5宗，而鄉鎮地區為5宗。而墨爾本只有在14天平均確診病例數降至每天30至50宗時才能在本月28日進入解封的下一個步驟。同時，如果維省鄉鎮地區14天平均確診病例在每天5宗以下，且沒有未知感染源頭的病例，則可以直接進入解封路線圖的第3步。

截至周三（9日），位於墨爾本西部的有護老院錄得237宗確診，21名入住者因新冠肺炎死亡。過去7天，與該護老院相關的病例增加40宗，這是維省最大規模的爆發。

該護老院一名員工稱，如果能夠及時提供個人防護裝備（PPE），或許可以避免爆發，然而院方稱護老院的做法遵循了政府的指引，將PPE被鎖在辦公室，直到疫情爆發後才分發給工作人員。此外，雖然確診和非確診居住者被分隔到不同的樓層，但工作人員仍在樓層之間走動。護老院發言人並未否認扣起PPE，並表示這是根據聯邦政府的指引，工作人員在有確診病例之前不要穿戴PPE。