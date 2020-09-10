諾森伯蘭郡城堡下發現圓屋遺址　助了解羅馬帝國時期歷史

英國有考古學家早前在英格蘭北部一處城堡進行考古發掘時，意外在城堡下發現一個直徑20米、相信是2000年前羅馬帝國時期常見的「圓屋」（Roundhouse）遺址。他們認為是次發現有助了解英國從羅馬帝國佔領時期，過渡到盎格魯-撒克遜英格蘭時期的歷史。

楊格（Graeme Young）是諾森伯蘭郡班堡（Bamburgh）一個組織的主管，他們經常帶領義工在當地不同地點實地進行考古教育。楊格表示，他們今年夏季在其中一座私人擁有的城堡發現該個圓屋遺址。

楊格指當時已是發掘工作最後數天，若果他們不是再深入挖掘，可能就錯過了。他指該城堡相信最早建於6世紀，當時羅馬帝國結束佔領英國後至少500年。他們根據遺址所在的深度，相信圓屋建於2000年前。

楊格指出，他們根據遺址的石塊布置，認為該處昔日是一個圓屋內的儲物區，或用來儲存獸皮。此外，他們研究遺址殘餘的基座時，發現上面可能曾經全是以堅實木材製成，用茅草覆蓋的圓錐型屋頂。他們相信，居於該處的是中等階層家庭。他們還在遺址發現不少可能是吃完剩下，或用來作魚餌的玉黍螺殼，相信居於該處的可能是漁民，但仍需深入研究。