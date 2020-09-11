微軟：俄羅斯中國及伊朗黑客　圖入侵兩黨競選陣營

微軟稱來自俄羅斯、中國及伊朗的黑客，企圖入侵民主共和兩黨的競選陣營。

美國電腦公司微軟周四（10日）指，與俄羅斯、中國及伊朗有關聯的黑客，正企圖入侵與今年大選有關的人士與機構，包括共和黨和民主黨的陣營。

負責客戶安全的微軟副總裁伯特（Tom Burt）說，曾入侵民主黨電郵干預2016年美國大選的同一個俄羅斯黑客組織「Fancy Bear」，過去一年企圖對共和黨和民主黨政治顧問公司進行網絡入侵，黑客的目標包括兩黨的擁護組織與智庫，多達200個機構成為目標。

微軟指，俄羅斯黑客的手段比2016年有所演化，當年他們主要利用網絡釣魚（phishing）盜取目標的資料，但近幾個月他們會利用自動化硬攻和撞密碼的方式進行入侵。

另外，微軟指出中國黑客以拜登競選團隊為攻擊目標，但不成功，他們手法是試圖入侵屬於與拜登團隊有關人士、但非用於競選的電郵戶口。微軟稱他們至少攻擊過一個的曾與特朗普政府有關的知名人士，學術機構、大學和智庫也是目標。

至於伊朗黑客，微軟指他們在今年5月到6月間，曾經企圖登入屬於特朗普政府官員以及特朗普競選團隊工作人員的帳號，但不成功。

微軟沒有評估哪方的黑客對今年11月大選公正性的威脅較大，但網絡專家一般認為，俄羅斯黑客構成的威脅是最嚴重。