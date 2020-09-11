脫歐談判膠着　英日達成自由貿易協議

英國與歐盟的脫歐談判膠着之際，英國周五（11日）首次以獨立貿易國家身份獲得首份重大貿易協議，與日本達成自由貿易協議，兩國貿易額將增加152億英鎊（約1512億港元）。這對英方加入跨太平洋夥伴全面及進步協定（CPTPP）是重要一步，成為英企進入亞太市場的途徑，提升供應鏈的彈性及多元化。

英國政府表示，國際貿易大臣卓慧思與日本外務大臣茂木敏充周五以電話會議形式，就《英日全面經濟夥伴協議》原則上達成共識。英方形容這為該國經濟「度身訂造」，並取得歐盟與日本貿易協議以外的利益，讓英企在多個領域方面以競爭優勢向日本市場出口商品，有助英國全國創造就業及推動經濟發展。

英國99%出口到日本的商品今後將有免關稅待遇，英國政府分析指這份自由貿易協議將為該國經濟總值增加15億英鎊（約149億港元），長遠而言英國工人的薪金將增加8億英鎊（約79億港元）。至於受惠的英國行業包括製造業、食品及飲品生產商、科技業，英企的品牌及創新將受保護，不再只針對網上侵權行為。

卓慧思形容這對英國及日本都是歷史性的時刻，不但提升國家至一個新水平，更是邁向加入CPTPP、令英國置身於現代自由貿易協議網絡中心的重要一步。