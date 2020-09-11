新冠肺炎：疫情緩和　放寬大型活動人數限制

日本的新冠肺炎疫情緩和，當地傳媒周五（11日）引述消息指，政府有意放寬大型活動人數限制，並取消現時統一只限5000人參與的規定。由於冬季流感季節將至，面對兩大病毒夾擊，政府下月起優先安排老人及部分患者接種流感疫苗。

共同社報道，超過1萬名觀眾的活動人數上限，在新方案下限制在會場最多容納人數的一半以內，例如職業棒球和足球聯賽。至於規模為1萬人以下的安靜觀賞活動，例如電影、戲劇、芭蕾、古典樂音樂會，將允許場地滿座。報道指政府疫情對策小組周五開會，並經專家同意後，周六（19日）起放寬活動人數限制。

另外，厚生勞動相加藤勝信周五宣布，為預防流感病毒與新冠病毒同時在國內流行，下月1日起優先讓65歲以上、60歲至64歲有心臟或呼吸系統功能問題的人士接種流感疫苗。其餘人士可由下月26日起接種，但政府希望醫護人員及老人以外患有重症化風險高的人士、孕婦及6個月至小學2年級的兒童能盡快接種。

厚生勞動省表示，預計今個冬季流感季節的流感疫苗供應量約6300萬份，由於難以從症狀區分流感病毒與新冠病毒，所以今季接種流感疫苗的人士將增多。