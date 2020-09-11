老翁收藏3000相機　將建全球最大相機博物館

英國廣播公司（BBC）周五（11日）報道，英國一名已故老翁自24年前開始收藏相機，其中歷史最久遠的可追溯至一個世紀之前。老翁早年結束環遊世界之旅後移居蘇格蘭，並買下當地救世軍禮堂收藏相機。其遺孀正與一間慈善信託機構合作，計劃將該禮堂改造成號稱世上最大的相機博物館。

這間不為人知的博物館位於聖摩南斯（St Monans）漁村，館內收藏有馬修（Neville Jim Matthew）畢生收藏的3000部相機，層架及櫃上整齊陳列了一排排的相機、配件和相關紀念品，當中不乏立體相機及西方少見的相機型號，甚至幾乎包括所有美國柯達公司生產過的Brownie相機型號。

馬修作為航海工程師常周遊列國，專注在每個國家找值得收藏的相機。他與妻子多蘿西（Dorothy）育有3名子女，一家人曾在香港住了7年。不過，馬修的收藏之旅其實在24年前去加拿大溫哥華探望女兒後才開始，當時多蘿西送了一部舊相機給他。

81歲的馬修本想公開藏品，但因身體狀況不住而作罷。多蘿西希望能完成去世近3年的馬修遺願，將救世軍禮堂改造成博物館予民眾參觀。