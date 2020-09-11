中菲防長商南海　菲國防部撤聲明惹疑

中國國防部長魏鳳和周五（11日）在菲律賓首都馬尼拉，與菲律賓國防部長洛倫扎納討論南海問題。菲律賓國防部起初在聲明表示，菲方將繼續遵守2016年南海仲裁案裁決，但後來發表新一份聲明取代，並刪去原先的上述評論字句。

根據菲律賓國防部最初的聲明，它指洛倫扎納在會上向魏鳳和表明，菲方遵守南海仲裁案裁決時絕不有任何妥協的可能性，軍方將繼續在南海展開例行及合法的海上巡邏，挑戰任何侵犯該國主權及司法管轄權的活動。2016年，設在荷蘭海牙的國際常設仲裁法院公布南海仲裁案結果，否定中國「九段線」主張。

該聲明又引述洛倫扎納表示，「雖然我們或對部分議題沒有共識，但作為好朋友及鄰國，我們仍堅定尋找改善雙方關係的方法」。不過，菲律賓國防部其後撤回聲明並以新版本取代，沒有解釋原因；新聲明沒有上述涉及南海仲裁案的言論，只表示兩國防長討論在南海問題上，如何避免誤解及友好地解決分歧。

菲律賓總統杜特爾特其後接見魏鳳和，指這是新冠肺炎疫情以來首個訪菲的高級代表團。他表示保持南海和平穩定符合區內各國共同利益，希望各方在尊重國際法的基礎上，通過友好協商解決矛盾分歧，共同實現南海長久和平穩定。