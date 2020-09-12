倫敦金融城通過涉港動議　華駐英使館要求糾正

英國公布向持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人及家屬提供入籍途徑之後，倫敦金融城議會當地周四（10日）通過動議，表示倫敦金融城歡迎受香港國安法威脅的港人，透過該計劃申請前往當地生活、工作或居留。對此，中國駐英國大使館發言人周六（12日）回應，指對該市議會通過涉港動議，中方表示強烈不滿和堅決反對，要求對方立即糾正錯誤。

倫敦金融城議會批評，中方推行港區國安法是破壞《中英聯合聲明》，同時削弱香港居民享受高度自治的權利，歡迎港人透過該計劃申請來生活、工作或居留，或申請尋求庇護。

中國駐英國大使館發言人稱，英方指港匿國安法違反《中英聯合聲明》純屬偽命題。1997年7月1日香港回歸中國後，聯合聲明中與英國有關的權利和義務均已履行完畢，任何國家無權借口聯合聲明干預香港事務和中國內政。

對香港國安法「破壞香港高度自治」的說法，該發言人稱純屬誣蔑。該發言人又指出，中英曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾不給予持有BNO護照的港人在英居留權。英方不顧中方強烈反對和一再交涉，為上述人士在英居留和入籍提供路徑，除嚴重違背承諾和干涉中國內政，也嚴重違反國際法和國際關係基本準則，希望倫敦金融城珍惜來之不易的中英合作成果，認清香港已回歸中國的現實，