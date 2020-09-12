新冠疫情追蹤App　或暴露印軍行蹤

中印邊境局勢緊張。俄羅斯衞星通訊社日前報道，印度地理信息系統專家警告稱，印度的新冠疫情追蹤App「Arogya Setu」，可能正協助中方追蹤印度軍隊在中印邊境地區的動向。印度軍方人士指，不排除這種可能性，但開發商已嚴格遵循有關協議，確保App沒有違反安全條例。

專家帕拉尼恰米（Raj Bhagat Palanichamy）表示，透過App可得知軍人身處的營地或行蹤，甚至知道有多少人搬離或留守營地。他指出，通過虛擬的全球定位系統應用程式，只要將個人位置定位到任何地方，就可輕易「進入」包括印巴邊境、班公湖和加勒萬河谷的地方，App就會顯示該區有多少感染者。

他強調，雖然中方借助App可能無法得知印度在某個特定地點部署的確切兵力，但仍能了解是否有印度軍人正在活動，以及活動的具體方位和時間。他認為，對手無需動用過多信息技術，就可以掌握印度軍事基地內的人員活動情況，範圍甚至可以精確到一幢樓房。

印度軍方人士表示，前線軍人不會使用智能手機，主要以軍用通訊設備通訊，因此軍人行蹤不會通過App暴露。惟他坦言，其他在「非敏感地帶」或前線以外軍人的活動信息，仍有可能遭到跟蹤。

該App由印度政府開發，可以收集用戶的位置信息，將數據與印度醫學研究委員會的新冠肺炎檢測數據庫進行交叉比對，以提醒用戶附近是否有感染者。