杜拜網紅夫婦花78萬港元　哈利法塔揭BB性別

不少準父母都愛舉行派對揭曉胎兒性別，一對杜拜YouTuber夫婦更不惜大灑金錢，花10萬美元（78萬港元）經全球最高的哈利法塔（Burj Khalifa）外牆倒數揭盅，在網上掀起熱話。當外牆顯示出「是男孩」時，準父母高聲歡呼，在場親友甚至激動落淚。

阿納什和妻子阿薩爾埃（Asala）在YouTube開設頻道，擁超過770萬粉絲。阿薩爾埃事前不知腹中胎兒的性別，由醫生將結果直接交予塔內工作人員。夫婦前日（10日）傍晚透過樓高828米的哈利法塔外牆倒數一刻才得知結果，當時阿納什手抱女兒、擁着阿薩爾埃靜候。在全場觀眾的見證下，華麗的燈飾幾經閃動倒數後變為藍色，代表阿薩爾埃懷的是男嬰時，兩人表現驚喜，不禁高聲歡呼與親友相擁。

阿薩爾埃受訪時坦言等待結果時心跳加速，比大婚當日還要緊張，還說「不論胎兒是男或女，我也非常愛你，希望你出世後看到這影片，知道家人有多愛你」。夫婦倆2017年結婚，次年阿薩爾埃誕下女兒米拉，當時的派別只在幾位親友見證下一同揭曉，這次他們想締造更獨特、難忘的回憶，最終花了一個半月時間籌備。

他們早在9月初於杜拜水族館留影，預告是次大陣仗性別揭曉派對。夫婦又特地感謝粉絲的支持，並上載當日的片段，單在YouTube頻道的觀看次數已超過1700萬次。