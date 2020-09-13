自民黨總裁選舉明舉行　多地分部辦預備選舉聽取意見

日本執政自民黨總裁選舉周一（14日）舉行，不少地方舉辦「預備選舉」聽取黨員意見。但秋田縣及新潟縣擬不舉辦預備選舉，黨幹部決定把各自擁有的3張代表票，都投給大熱候選人、內閣官房長官菅義偉。

今次自民黨總裁選舉不舉行黨員投票，只包括來自國會議員的394票，以及47都首府縣支部各自擁有的3票、共141張地方票。三名候選人菅義偉、前防相石破茂及前外相岸田文雄要爭取上述合計535張選票，取得過半數有效票的人當選；若沒人取得過半數，最高票數的二人則要進入第二輪投票，再由國會議員及支部代表選出。

日媒報道，菅義偉出身秋田縣，自民黨秋田縣及新潟縣支部連合會，上周六（12日）各自達成共識，把所有的3張代表票投給菅義偉。由於北海道面積廣闊，難以短時間內舉行預備選舉，當地支部將以黨員民調結果決定。另外已決定舉行預備選舉的44個都府縣中，島根、山口、福岡3個縣支部連合會已開始點票工作；其中菅義偉在山口縣全取3票，在福岡則獲2票，另一票由石破茂取得。周日（13日）至少將有26個都府縣公布點票結果。

作為大熱的菅義偉上周六受訪時表示，國民非常希望政府做好防控新冠肺炎疫情的工作，並讓受到重創的經濟盡快恢復。但他強調，只有新首相有解散眾議院、提前大選的權力，故應由新首相判斷。對於是否讓二階俊博繼續擔任自民黨幹事長，他稱當選總裁後再決定。他又談到官房長官所需的能力，指必須看到全盤大局，一日兩次的記者會上會被問及國會及黨相關的問題，故認為有全面能力的人比較適任。

英媒於上月31日至本月9日就日本新首相進行民調，訪問485間中大型非金融公司，約230間公司匿名回答問卷。結果顯示，56%受訪企業希望由菅義偉出任日本首相，支持率遠高於另外兩名候選人。另外，85%受訪企業認為，實施了近6年的「安倍經濟學」利大於弊。很多企業認為，至少在疫情結束之前，毋須改變刺激政策的現狀。