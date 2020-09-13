巴林與以色列關係正常化　巴解斥建軍事聯盟

以色列和巴林上周五（11日）在美國斡旋下簽署關係正常化協議，激起部分波斯灣國家不滿。巴勒斯坦民眾上周六（12日）在加薩地區示威，抗議巴林的決定，他們焚燒美國、以色列、巴林等國領袖的畫像。巴勒斯坦解放組織（PLO）直斥以色列並非為和平，而是建立軍事聯盟。

加薩的示威由巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯發起，聲言要對抗「正常化病毒」，在它成功前阻止所有路徑及防止其擴散。示威者焚燒美國總統特朗普、以色列總理內塔尼亞胡、巴林國王哈馬德、阿聯酋阿布扎比王儲內哈延的畫像；阿聯酋上月成為首個與以色列關係正常化的波斯灣國家。

PLO秘書長伊萊凱特（Saeb Erekat）批評不先解決以巴衝突，巴林與以色列關係正常化都不會帶來和平，這與國與國的關係無關，「我們見證區內建立了一個軍事同盟」。

伊朗亦譴責巴林，指做法令以色列問題複雜化，威脅地區安全，革命衞隊警告巴林會面對來自其人民及巴勒斯坦的嚴厲報復。土耳其指摘正常化協議損害巴勒斯坦，進一步鼓勵以色列的非法行為，試圖永久佔領巴勒斯坦領土。