新冠肺炎：維省30億澳元救市　墨爾本首階段解封

澳洲維多利亞省的新冠肺炎疫情放緩，全省周日（13日）通報41宗新症，7人死亡。重災區墨爾本的平均單日確診連續6日下降，省長安德魯斯宣布延長當地的第4級封鎖狀態2周，同時開始第一階段解封，會縮短宵禁時間等。維省亦公布總值30億澳元（約169.3億港元）的經濟援助方案，是當地最大規模的紓困計劃。

維省上周公布解封路線圖，墨爾本的14天平均單日新症已連續多日呈放緩趨勢，平均單日新增56.9宗確診，安德魯斯會延長第四級封鎖，但允許宵禁由現行的晚上8時至翌日清晨5時，縮短1小時至晚上9時開始，人們外出運動的時間亦由每日1小時延長至2小時。

墨爾本以外的維省鄉鎮地區目前是第三級封鎖，14天平均單日新症降至4.3宗，可以從今日午夜開始，直接開始第二階段解封。安德魯斯預期鄉鎮地區下周中期滿足第三階段解封要求、即平均單日新症降至5宗以下。雖然疫情放緩，但維省會延長緊急狀態及災難狀態4周。墨爾本周日再爆發反封城示威，約50人在維多利亞女王市場附近聚集，部分人高叫口號，防暴警持盾對峙，並派直升機到上空盤旋視察。

維省及墨爾本的解封路線分5階段，第一階段由9月13日午夜開始，若墨爾本的平均單日新症降至30至50宗即可於9月28日開始第二階段，到10月26日的平均數減少至5宗以下就可進入第三階段解封。首3階段都成功實施後，維省有可能在今年聖誕前恢復正常生活，11月23日起如果全省14日無新確診就可以開始第四階段，若連續28日無新症及無活躍病例，就可以進入第五階段、回復正常生活。

疫情重創維省經濟，省政府宣布推出30億澳元的企業紓困方案，受惠對象主要是餐飲業及旅遊業，包括提供稅務減免、現金援助等。聯邦衞生部長亨特則表示，政府密切留意英國牛津大學疫苗的試驗進展，安全是重中之中，對澳洲國民明年上半年能接種疫苗感樂觀，相信最快明年第一季就會有疫苗。