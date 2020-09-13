歷史老師媲美「人肉電腦」　20分鐘奪百萬英鎊

英國有獎問答遊戲節目《百萬富翁》（Who Wants to be a Millionaire），上周五（11日）誕生14年來首名百萬獎金得主。一名57歲歷史老師只用了20分鐘，就快狠準地答對全數15條難題，獨得獎金100萬英鎊（約994萬港元）。主持人克拉克森（Jeremy Clarkson）都不禁嘆服稱：「他彷彿是會行走的《大英百科全書》或腦袋內建有搜尋器。」

57歲的4子之父費爾（Donald Fear）來自什羅普郡，他當日身穿粉色襯衫，答題過程完全靠自己作答，期間只動用過1次求救機會刪去一半答案選項。費爾身為任教33年的歷史老師，面對最後百萬大關的問題「1718年，哪個海盜在（現）北卡羅萊納州海岸附近的戰役中喪生？」，看到年份、日期已可一口答中：「海盜黑鬍子（Blackbeard）！」

對於今次奪獎，費爾自言幸運，因為15題中有13題不需看選項已知答案。他奪獎翌日向任教學校遞交辭職信，提早2年退休；將把70%獎金分給家人及做善事，餘下則留做退休金。

《百萬富翁》自1988年開播以來，只有6人贏得百萬獎金，惟其中1人因作弊遭收回獎金，費爾現取而代之成為第6人。費爾的哥哥戴維（Davyth）去年也參加了《百萬富翁》，止步於最後問題，只拿到50萬英鎊（約497萬港元）。