歷史老師媲美「人肉電腦」　20分鐘奪百萬英鎊

英國有獎問答遊戲節目《百萬富翁》(Who Wants to be a Millionaire),上周五(11日)誕生14年來首名百萬獎金得主。一名57歲歷史老師只用了20分鐘,就快狠準地答對全數15條難題,獨得獎金100萬英鎊(約994萬港元)。主持人克拉克森(Jeremy Clarkson)都不禁嘆服稱:「他彷彿是會行走的《大英百科全書》或腦袋內建有搜尋器。」

57歲的4子之父費爾(Donald Fear)來自什羅普郡,他當日身穿粉色襯衫,答題過程完全靠自己作答,期間只動用過1次求救機會刪去一半答案選項。費爾身為任教33年的歷史老師,面對最後百萬大關的問題「1718年,哪個海盜在(現)北卡羅萊納州海岸附近的戰役中喪生?」,看到年份、日期已可一口答中:「海盜黑鬍子(Blackbeard)!」

對於今次奪獎,費爾自言幸運,因為15題中有13題不需看選項已知答案。他奪獎翌日向任教學校遞交辭職信,提早2年退休;將把70%獎金分給家人及做善事,餘下則留做退休金。

《百萬富翁》自1988年開播以來,只有6人贏得百萬獎金,惟其中1人因作弊遭收回獎金,費爾現取而代之成為第6人。費爾的哥哥戴維(Davyth)去年也參加了《百萬富翁》,止步於最後問題,只拿到50萬英鎊(約497萬港元)。