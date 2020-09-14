自民黨今選總裁菅義偉大熱　未正面回應會否改選眾議院

日本首相安倍晉三上月因病辭職，執政的自民黨周一（14日）將選出新總裁，接任首相。目前呼聲最高的內閣官房長官菅義偉，周日（13日）沒有正面回應一旦當選會否在年內解散眾議院舉行大選。

菅義偉與同樣是候選人的前防相石破茂、前外相岸田文雄，周日一同出席電視台節目。對於會否考慮年內解散眾院舉行大選，菅義偉沒有正面回應，只稱目前國民最希望的是，「兼顧防止新冠疫情蔓延和經濟活動」。不過財務大臣麻生太郎周日出席公開活動時稱，下任首相上任後，眾議院很明確將在一年內改選，甚至會立即解散並改選。他又稱自己在2008年9月就任首相後，曾希望立即解散，但由於美國雷曼兄弟危機而放棄，強調「時機極為重要」。

內閣官房在2014年新設了內閣人事局，由於掌握幹部人事，被指是滋生官僚「揣度」文化的主要原因，對此，菅義偉在電視台節目中表示，決定內閣人事局沒有需要調整的地方，強調會將反對政府政策方向的幹部「調走」。菅義偉又否定會起用關係好的前大阪市長橋下徹作為閣僚，直言「200%不可能」。

自民黨選出新總裁後，預料將在周三（16日）的臨時國會任命新首相，接替安倍完成餘下約1年的任期。菅義偉2012年12月開始擔任官房長官，創下最長在任紀錄，被日本政壇視為內閣總管人物，如他當上首相，令外界關注誰接任內閣官房長官，目前傳出的人選包括，文部科學大臣萩生田光一、厚生勞動大臣加藤勝信、及防衞大臣河野太郎、經濟產業大臣梶山弘志。