新聞背後：安倍繼任者挑戰重重　需面對中國軍事活動等難題

日本執政的自民黨周一（14日）將選出新總裁，接任新首相。美媒《紐約時報》近日刊文分析，認為安倍晉三的繼任者，除了在短期內可能要面對日本經濟下滑、新冠疫情失控、東京奧運延期等挑戰外，亦要應付他尚未解決的內政及外交問題，當中更包括中國在地區軍事加深敵意。

報道指出，日本近年已開始尋求一種制衡的角色，以應對中國在東海和南海進的軍事活動；而有分析認為，一旦繼任者看來軟弱或缺乏經驗，不排除中國將加緊行動，「其規模將是日本已經有很長一段時間不曾見識的」。

分析又指，考慮到美國正疲於應對總統大選，以及新冠疫情的災難性後果，希望日本下任首相能着力解決與南韓的緊張關係，其根源在於二戰前以及期間在朝鮮半島的殖民統治所造成的傷害，如這場衝突隨着法庭訴訟和貿易爭端持續，贏家只會是中國和北韓，日本或南韓不能單憑自己的力量反抗。

此外，報道又列出安倍晉三尚未完成的任務，包括曾承諾促進女性在政界和職場的地位；改善日本不斷萎縮的人口和持續走低的出生率；引進外勞面臨勞動力短缺；氣候變化加劇的自然災害；因福島核電廠關閉後的能源脆弱性等多個問題，均是新首相需要接手的難關。