澳媒：華數據公司搜集全球240萬人個資　包括莫里森

澳洲傳媒周一（14日）報道，深圳一間與中國情報機構及解放軍有關係的數據公司，涉在全球設立20個數據中心收集多國合共240萬人的個人資料，部分可能從「暗網」取得。網絡安全專家還原其中25萬份數據，發現公司特別關注各國的軍方人員資料，亦有不少政客個資，包括澳洲總理莫里森。涉事公司暫未回應事件。

澳洲廣播公司（ABC）報道，有在中國的人士向曾於北京大學任職的美籍教授鮑爾丁（Chris Balding）轉交深圳公司Zhenhua Data的數據庫資料，內有全球多地數百萬人士的個人資料，網絡安全專家還原其中10%數據，有5.2萬名美國人、3.5萬名澳洲人、1萬名印度人、9700名英國人、5000名加拿大人、2100名印尼人、1400名馬來西亞人、138名巴布亞新畿內亞人的資料。

報道指，Zhenhua Data搜集的數據包括出生日期、地址、婚姻狀況、相片、政治聯繫、親人、社交媒體帳號、犯罪紀錄等，大部分資料可從公開途徑取得，但部分相信來自機密銀行紀錄、職位申請、心理檔案等文件，可能是透過「暗網」取得。

以澳洲為例，被搜集個資的澳洲人都是聯邦及省層級政客、軍官、外交人員、學者、公務員、商界行政人員、工程師、傳媒、律師及會計師，就連莫里森的資料都有。Zhenhua Data亦把656名澳洲人列為「特殊利益」或「政治曝光」類別，但公司未有解釋這些類別的意思，這些人的職業及背景也各有差異。

上述數據庫被分享給在美國、加拿大、英國、意大利、德國和澳洲的一個國際傳媒集團，包括《澳洲金融評論》及澳洲廣播公司，該集團已向Zhenhua Data求證，目前未獲回覆，相關網站後來已關閉。Zhenhua Data被指與中國解放軍及國安部有關，解放軍與中國共產黨都是其主要客戶，有澳洲學者指事件顯示中方不只在本土進行大規模監視，在國際亦有相關行動。