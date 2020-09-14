基民盟票倉地選得票率下滑　市長接默克爾棒或有阻滯

德國人口最多的北萊茵-威斯特法倫州周日（13日）舉行地方選舉，票站調查初步顯示，執政基督教民主聯盟（CDU）得票領先各政黨，但得票率較上屆下滑，令州長拉舍特（Armin Laschet）接替總理默克爾成為新黨魁的願望可能落空。

近1400萬名選民周日投票選出地方政府官員，當地電台WDR委托進行調查，初步顯示投票率沒有受新冠肺炎疫情影響，達51.5%，較上屆2014年地選上升1.5%，當中大部分是郵遞投票。

調查發現，基民盟及中間偏左的社會民主黨（SPD）分列頭兩位，惟得票均較上屆選舉下滑。前者今次得票率為36%，較上屆下降1.5%；後者得票率為23.5%，下降7.9%。排第三的綠黨得票19%，較上屆上升7.3%，極右另類選擇黨（AfD）得票69%，上升2.6%、親商界的自由民主黨（FDP）及極左的左翼黨（Linke）則預料得票低於5%。

默克爾早前已宣布明年辭職，基民盟今年12月將選出新黨魁，拉舍特被視為新黨魁熱門。北萊茵-威斯特法倫州是基民盟票倉，拉舍特在選前揚言要提升該黨得票率，現時反而下跌，可能影響他的接班路。