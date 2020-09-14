中歐正式簽署地理標誌協定　各自保護對方100項產品

中國國家主席習近平周一（14日）晚上在北京與德國總理默克爾、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行視像會議。內地官媒報道，中歐領導人隨後正式簽署《中歐地理標誌協定》。

依照協定，中國和歐盟各自的100項產品地理標誌名稱，將在對方市場上獲得保護，阻止假冒地理標誌產品流入市場；例如只允許產自法國香檳（Champagne）地區的氣泡酒稱為「香檳」等，其餘例子還包括愛爾蘭威士忌、慕尼黑啤酒、菲達芝士、帕爾瑪火腿等，中方則有安吉白茶、贛南臍橙、山西老陳醋、郫縣豆瓣、吐魯番葡萄乾等。

內媒分析稱，地理標誌是保護特定地區產品的特性、聲譽和其他特徵的重要知識產權，地理標誌產品根植於傳統、文化和地域，一定程度上是特色和品質的保證。中歐雙方均歷史悠久，地理標誌產品豐富，簽署協定對雙方意義重大。中國與歐盟2011年起展開地理標誌協定談判，2019年10月談判結束後，雙方按照各自法律規定履行內部批准程序。

另英媒分析，該協定對於歐盟而言，是一大貿易成功行動，因為未來美國、澳洲或新西蘭廠商生產的食品出口到中國，將無法使用受保護的類似歐洲食品名稱。